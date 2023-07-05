Депутат Госдумы предложил ввести единую льготную ипотеку

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко выступил с предложением сделать единую льготную ипотеку вместо множества программ. Об этом пишет «RG.RU».

По мнению депутата, льготная ипотека на новостройки привела к искажению рынка и росту стоимости квадратного метра.

С 2019 по 2022 год цены на жилье в крупных городах увеличились в два раза, тогда как размер заработных плат сильно не вырос.

Если в 2017 году на маткапитал можно было приобрести 9 квадратных метров жилья, то теперь только 6 квадратных метров. В итоге материнский капитал не выполняет свою социальную функцию.

Вместо множества льготных ипотечных программ Алексеенко предлагает ввести одну адресную ипотеку.

Например, чтобы молодая семья могла получить кредит на жилье на определенных условиях, после рождения ребенка ставка будет ниже, а при появлении третьего ребенка ставка обнулится.