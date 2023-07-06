Импортеры алкоголя на 10% поднимут цены из-за курса рубля

В июле импортный алкоголь может подорожать примерно на 10%. Импортеры будут индексировать цены на фоне падения рубля.

С 17 июля 2023 года Московская пивоваренная компания (МПК) поднимет цены на 6-8% из-за роста курса валют. Об этом пишет «Коммерсант».

МПК – крупный дистрибутор, который работает с иностранными брендами, например, Peroni, Tsingtao и другими.

Пересмотреть свои цены может и компания Simple Group. Президент группы Максим Каширин заявил, что глобально повышать цены не собираются, но могут подорожать отдельные позиции.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин сказал, что при курсе евро в 100 рублей стоимость алкоголя не вырастет, но ситуация изменится, если валюта превысит 120 рублей.

С января по май 2023 года импорт алкогольных напитков вырос на 46%, до 206,14 млн литров. Это без учета поставок из ЕАЭС.

Недавно мы писали, что курс евро на Мосбирже поднялся выше 100 рублей.