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Экономика России

Аксаков считает, что объективная стоимость доллара – 70 рублей

Анатолий Аксаков заявил, что «если смотреть на курс, может создаться впечатление, что у нас разрушение экономики происходит».
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Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков уверен, что доллар должен стоить 70 рублей. Об этом пишет «ТАСС».

— Я думаю, что 100 рублей за доллар — это необъективная отметка. Если смотреть на курс, может создаться впечатление, что у нас разрушение экономики происходит. На самом экономика мощно развивается именно в тех секторах, которые связаны с машиностроением, строительством, — казал Аксаков.

Также он добавил, что рубль ослабевает из-за выкупа акций российский компаний у нерезидентов. Это создает на рынке дисбаланс спроса и предложения.

Не исключено, что Центробанк увеличит ставку на 50 базисных пунктов.

Недавно мы писали, что на Московской бирже евро уже преодолел отметку в 100 рублей, а доллар стоит больше 92 рублей. В онлайн-режиме курсы можно отслеживать в специальном калькуляторе валют у нас на сайте.

Комментарии

6
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Ну если Аксаков считает, то да 

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    На самом экономика мощно развивается именно в тех секторах, которые связаны с машиностроением, строительством, - сказал Аксаков.

    И какое это имеет отношение к валютному курсу?

    • Логотип Алексей Т
      Алексей Т 1 час назад

      Бух-оптимист

      А это он так на наше величие и зависть всего мира выводит)

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 58 минут назад

        Главный бухгалтер

        Дааа, финансист-экономист на уровне детской песочницы

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 48 минут назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Преподавал политэкономию. Верующий в комунизм, наверное

          • Логотип fressigran@
            fressigran@ 16 минут назад

            Главный бухгалтер

            также как они все в него верят: для них сегодня коммунизм, завтра православие, послезавтра бандитизм

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