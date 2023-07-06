Аксаков считает, что объективная стоимость доллара – 70 рублей

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков уверен, что доллар должен стоить 70 рублей. Об этом пишет «ТАСС».
— Я думаю, что 100 рублей за доллар — это необъективная отметка. Если смотреть на курс, может создаться впечатление, что у нас разрушение экономики происходит. На самом экономика мощно развивается именно в тех секторах, которые связаны с машиностроением, строительством, — казал Аксаков.
Также он добавил, что рубль ослабевает из-за выкупа акций российский компаний у нерезидентов. Это создает на рынке дисбаланс спроса и предложения.
Не исключено, что Центробанк увеличит ставку на 50 базисных пунктов.
Недавно мы писали, что на Московской бирже евро уже преодолел отметку в 100 рублей, а доллар стоит больше 92 рублей. В онлайн-режиме курсы можно отслеживать в специальном калькуляторе валют у нас на сайте.
Комментарии6
Борис МальцевКлерк
Ну если Аксаков считает, то да
Главный бухгалтер
И какое это имеет отношение к валютному курсу?
Бух-оптимист
А это он так на наше величие и зависть всего мира выводит)
Главный бухгалтер
Дааа, финансист-экономист на уровне детской песочницы
ВикторияГлавный бухгалтер
Преподавал политэкономию. Верующий в комунизм, наверное
Главный бухгалтер
также как они все в него верят: для них сегодня коммунизм, завтра православие, послезавтра бандитизм