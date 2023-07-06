Аксаков считает, что объективная стоимость доллара – 70 рублей

Анатолий Аксаков заявил, что «если смотреть на курс, может создаться впечатление, что у нас разрушение экономики происходит».

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков уверен, что доллар должен стоить 70 рублей. Об этом пишет «ТАСС».

— Я думаю, что 100 рублей за доллар — это необъективная отметка. Если смотреть на курс, может создаться впечатление, что у нас разрушение экономики происходит. На самом экономика мощно развивается именно в тех секторах, которые связаны с машиностроением, строительством, — казал Аксаков.

Также он добавил, что рубль ослабевает из-за выкупа акций российский компаний у нерезидентов. Это создает на рынке дисбаланс спроса и предложения.

Не исключено, что Центробанк увеличит ставку на 50 базисных пунктов.

Недавно мы писали, что на Московской бирже евро уже преодолел отметку в 100 рублей, а доллар стоит больше 92 рублей. В онлайн-режиме курсы можно отслеживать в специальном калькуляторе валют у нас на сайте.