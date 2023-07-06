Даниил Егоров: благодаря введению ЕНС выросли поступления в бюджет при снижении числа платежей

Платежек на налоги стало в 1,7 раз меньше, а поступления в бюджет – больше.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров, выступая на заседании комиссии госсовета по направлению «Экономика и финансы».

В частности, поступления налогов выросли:

в федеральный бюджет – на 4%;

в региональный бюджет – на 7,9%;

во внебюджетные фонды – на 10% (в том числе за счет поступления отсроченных платежей);

от НДФЛ – на 4,6%.

ФНС переработала более 70% программного обеспечения ведомства, была создана новая архитектура его взаимодействия с Казначейством, добавил Егоров.

Сложности с зачетами и невыясненными платежами уменьшились в 10 раз.

Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика, отметил глава ФНС.

Это выровняло распределение платежей между всеми налогами.

Напомним, недавно поменялась очередность списания денег с ЕНС. Теперь в первую очередь списывают НДФЛ, а уже потом – все остальные налоги.

Регионы через специальную платформу получают от ФНС данные об уменьшении начисленных сумм, чтобы прогнозировать ликвидность и остатки на счетах.

«За 10 дней до окончания камеральной проверки декларации, если есть вероятность уменьшения сумм в том или ином бюджете, мы предупреждаем регионы в автоматизированном режиме», – рассказал Егоров.