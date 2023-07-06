Даниил Егоров: благодаря введению ЕНС выросли поступления в бюджет при снижении числа платежей

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров, выступая на заседании комиссии госсовета по направлению «Экономика и финансы».
В частности, поступления налогов выросли:
в федеральный бюджет – на 4%;
в региональный бюджет – на 7,9%;
во внебюджетные фонды – на 10% (в том числе за счет поступления отсроченных платежей);
от НДФЛ – на 4,6%.
ФНС переработала более 70% программного обеспечения ведомства, была создана новая архитектура его взаимодействия с Казначейством, добавил Егоров.
Сложности с зачетами и невыясненными платежами уменьшились в 10 раз.
Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика, отметил глава ФНС.
Это выровняло распределение платежей между всеми налогами.
Напомним, недавно поменялась очередность списания денег с ЕНС. Теперь в первую очередь списывают НДФЛ, а уже потом – все остальные налоги.
Регионы через специальную платформу получают от ФНС данные об уменьшении начисленных сумм, чтобы прогнозировать ликвидность и остатки на счетах.
«За 10 дней до окончания камеральной проверки декларации, если есть вероятность уменьшения сумм в том или ином бюджете, мы предупреждаем регионы в автоматизированном режиме», – рассказал Егоров.
Комментарии6
Конечно выросли, путём обмана и отьёма денег. Налоговая на ЕНС что хочет, то и творит.
Кто бы сомневался, вся эта реформа и задумывалась для этого, а уж ни как не в облегчение жизни налогоплательщика, как это пытались рашьше говорить налоговики.
Ирина
Даниил Егоров умница. Систему выстроил идеально. Пара орденков ему на грудь.
Это главный итог, которого он добивался. Аплодисменты...
А что налогоплательщики и их проблемы? А когда они его интересовали
А ларчик то просто открывался.
Главный бухгалтер
Нихрена они ларчик открыть ещё не смогли. просто вытряхивают ПОТИХОНЬКУ его содержимое сквозь щщели в уголках...
Ну да посмотрим на этот ларчик некоторое время спустя...
Светлана
можно подумать, что налогоплательщики работали до этого ЕНСа как кому вздумается, а не по "букве закона", то есть по НК. Чего вообще несет? И почему по его мнению количество платежек привело к увеличению поступлений в бюджет????? Вообще бред. Глава ФНС не соображает, что налоги рассчитываются от налогооблагаемой базы, а не от количества пп???
но от девальвации не спас даже феерический ЕНС