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ЕНП (единый налоговый платеж)

Даниил Егоров: благодаря введению ЕНС выросли поступления в бюджет при снижении числа платежей

Платежек на налоги стало в 1,7 раз меньше, а поступления в бюджет – больше.
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Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров, выступая на заседании комиссии госсовета по направлению «Экономика и финансы».

В частности, поступления налогов выросли:

  • в федеральный бюджет – на 4%;

  • в региональный бюджет – на 7,9%;

  • во внебюджетные фонды – на 10% (в том числе за счет поступления отсроченных платежей);

  • от НДФЛ – на 4,6%.

ФНС переработала более 70% программного обеспечения ведомства, была создана новая архитектура его взаимодействия с Казначейством, добавил Егоров.

Сложности с зачетами и невыясненными платежами уменьшились в 10 раз.

Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика, отметил глава ФНС.

Это выровняло распределение платежей между всеми налогами.

Напомним, недавно поменялась очередность списания денег с ЕНС. Теперь в первую очередь списывают НДФЛ, а уже потом – все остальные налоги.

Регионы через специальную платформу получают от ФНС данные об уменьшении начисленных сумм, чтобы прогнозировать ликвидность и остатки на счетах.

«За 10 дней до окончания камеральной проверки декларации, если есть вероятность уменьшения сумм в том или ином бюджете, мы предупреждаем регионы в автоматизированном режиме», – рассказал Егоров.

Комментарии

6
  • Логотип natalisl
    natalisl 32 минуты назад

    Конечно выросли, путём обмана и отьёма денег. Налоговая на ЕНС что хочет, то и творит. 

    Кто бы сомневался, вся эта реформа и задумывалась для этого, а уж ни как не в облегчение жизни  налогоплательщика, как это пытались рашьше говорить налоговики. 

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 31 минуту назад

    Ирина

    Даниил Егоров умница. Систему выстроил идеально. Пара орденков ему на грудь.

    Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика

    Это главный итог, которого он добивался. Аплодисменты...

    А что налогоплательщики и их проблемы? А когда они его интересовали

  • Логотип dar2018
    dar2018 27 минут назад

    Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика, отметил глава ФНС.

    А ларчик то просто открывался.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 3 минуты назад

      Главный бухгалтер

      А ларчик то просто открывался.

      Нихрена они ларчик открыть ещё не смогли. просто вытряхивают ПОТИХОНЬКУ его содержимое сквозь щщели в уголках...

      Ну да посмотрим на этот ларчик некоторое время спустя...

  • Логотип BuhKoza
    BuhKoza 19 минут назад

    Светлана

    Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика, отметил глава ФНС.       

    можно подумать, что налогоплательщики работали до этого ЕНСа как кому вздумается, а не по "букве закона", то есть по НК. Чего вообще несет? И почему по его мнению количество платежек привело к увеличению поступлений в бюджет????? Вообще бред. Глава ФНС не соображает, что налоги рассчитываются от налогооблагаемой базы, а не от количества пп???              

  • Логотип SS-20
    SS-20 11 минут назад

    но от девальвации не спас даже феерический ЕНС

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