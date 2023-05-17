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ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ Изменилась очередность списания денег с ЕНС и правила зачета

НДФЛ получил приоритет перед другими налогами.
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Накануне Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект с поправками в НК в части ЕНП.

В частности, изменилась очередность списания денег с ЕНП.

Смотрите в нашей таблице, как изменится пункт 8 статьи 45 НК РФ.

Было

Стало

1) недоимка – начиная с наиболее раннего момента ее выявления;

2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы – с момента возникновения обязанности по их уплате;

3) пени;

4) проценты;

5) штрафы.

1) недоимка по НДФЛ – начиная
с наиболее раннего момента ее возникновения;

2) НДФЛ – с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;

3) недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам – начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

4) иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы –
с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);

5) пени;

6) проценты;

7) штрафы.

Также внесли поправки в части зачета налогов (резервирования).

Налоговики будут резервировать НДФЛ автоматически без заявления со стороны налогового агента.

Сразу после сдачи уведомления на НДФЛ на следующий день он будет зачтен в счет предстоящей обязанности.

Причем, как отмечается в пояснительной записке, разрезервировать их агент не сможет. Отмена зачета не предусмотрена.

В резерв деньги будут списаны с положительного сальдо ЕНС, даже если сам НДФЛ вы еще не заплатили.

Наши читатели обсуждают это нововведение в форуме. Коллеги отмечают, что срок сдачи уведомления – 25 число, а срок уплаты налога – 28 число. Но теперь сразу после сдачи уведомления (до наступления срока уплаты) налоговики будут брать деньги с ЕНС. То есть, вы НДФЛ не уплатили (ибо еще рано), но деньги у вас уже забирают с других налогов.

Вот как прокомментировал этот закон наш читатель:

– Теперь Уведомление по НДФЛ будет два в одном, т.е. одновременно и Заявлением о зачете, которое авансово на следующий день стягивает деньги с ЕНС на КБК НДФЛ. Для этого и удалили в трех местах отсылки для зачнта на конкретное Заявление по ст.78 НК РФ.

Гора родила мышь. Как ни кричали депутаты, Минфин оказался тверд и отверг все попытки исключения НДФЛ из ЕНС. Депутаты только выиграли несколько дней по авансовой уплате почти сразу по Уведомлению.

В любом случае упрощенцам надо будет иметь ввиду, что оплата НДФЛ теперь будет не по 28-ым числам для целей принятия расходов, а на ДатаУведомления + 1

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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