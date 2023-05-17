❗❗❗ Изменилась очередность списания денег с ЕНС и правила зачета

Накануне Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект с поправками в НК в части ЕНП.
В частности, изменилась очередность списания денег с ЕНП.
Смотрите в нашей таблице, как изменится пункт 8 статьи 45 НК РФ.
Было
Стало
1) недоимка – начиная с наиболее раннего момента ее выявления;
2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы – с момента возникновения обязанности по их уплате;
3) пени;
4) проценты;
5) штрафы.
1) недоимка по НДФЛ – начиная
2) НДФЛ – с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;
3) недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам – начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;
4) иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы –
5) пени;
6) проценты;
7) штрафы.
Также внесли поправки в части зачета налогов (резервирования).
Налоговики будут резервировать НДФЛ автоматически без заявления со стороны налогового агента.
Сразу после сдачи уведомления на НДФЛ на следующий день он будет зачтен в счет предстоящей обязанности.
Причем, как отмечается в пояснительной записке, разрезервировать их агент не сможет. Отмена зачета не предусмотрена.
В резерв деньги будут списаны с положительного сальдо ЕНС, даже если сам НДФЛ вы еще не заплатили.
Наши читатели обсуждают это нововведение в форуме. Коллеги отмечают, что срок сдачи уведомления – 25 число, а срок уплаты налога – 28 число. Но теперь сразу после сдачи уведомления (до наступления срока уплаты) налоговики будут брать деньги с ЕНС. То есть, вы НДФЛ не уплатили (ибо еще рано), но деньги у вас уже забирают с других налогов.
Вот как прокомментировал этот закон наш читатель:
– Теперь Уведомление по НДФЛ будет два в одном, т.е. одновременно и Заявлением о зачете, которое авансово на следующий день стягивает деньги с ЕНС на КБК НДФЛ. Для этого и удалили в трех местах отсылки для зачнта на конкретное Заявление по ст.78 НК РФ.
Гора родила мышь. Как ни кричали депутаты, Минфин оказался тверд и отверг все попытки исключения НДФЛ из ЕНС. Депутаты только выиграли несколько дней по авансовой уплате почти сразу по Уведомлению.
В любом случае упрощенцам надо будет иметь ввиду, что оплата НДФЛ теперь будет не по 28-ым числам для целей принятия расходов, а на ДатаУведомления + 1
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