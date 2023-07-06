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Экономика России

В бюджете нашли невыясненные поступления на 17 млрд рублей

За 2022 год бюджет получил 59,123 млрд рублей по 245 статьям, которых не было в прогнозе Минфина.
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В 2022 году в казну поступили невыясненные платежи в размере 17,26 млрд рублей. Об этом сказано в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета.

За год бюджет получил 245 видов доходов, которых ранее не было в прогнозе. Их объем составил 59,123 млрд рублей.

В список неучтенных бюджетных поступлений попали платежи по НДФЛ с доходов больше 5 млн рублей в год. Их размер составил 10 млрд рублей.

С акцизов на жидкую сталь бюджет получил 4,9 млрд рублей, а с остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов вернулось 3,7 млрд рублей.

Минфин уточнил вид и принадлежность доходов на сумму 879,1 млн рублей, а также отчитался по невыясненным платежам в размере 21,2 млн рублей.

Суммарно в 2022 году бюджет получил 99,3 млрд рублей, что составляет 23,4% от плана.

Аудиторы связывают такие результаты со снижением платежей от Фонда национального благосостояния. Помимо этого, банки не выплачивали дивиденды по акциям.

В первом квартале 2023 года объем доходов федерального бюджета упал на 20,7%, общий дефицит составил 2,402 трлн рублей.

Комментарии

6
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 41 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    и я хочу найти! куда пойти?

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    39 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Отдайте Пригожину

    • Логотип IriEro
      IriEro 37 минут назад

      Ирина

      Уже отдали, даже с наградным пистолетом.

    • Логотип Мирам
      Мирам 36 минут назад

      думаете последний хрен без соли доедает? :)

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 38 минут назад

    Главный бухгалтер

    они их два раза посчитали

  • Логотип Комета
    Комета 19 минут назад

    "В бюджете нашли невыясненные поступления на 17 млрд рублей"
    Признавайтесь, кто реквизиты перепутал?) Поняли теперь, зачем ЕНС ввели?)

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