В 2022 году в казну поступили невыясненные платежи в размере 17,26 млрд рублей. Об этом сказано в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета.
За год бюджет получил 245 видов доходов, которых ранее не было в прогнозе. Их объем составил 59,123 млрд рублей.
В список неучтенных бюджетных поступлений попали платежи по НДФЛ с доходов больше 5 млн рублей в год. Их размер составил 10 млрд рублей.
С акцизов на жидкую сталь бюджет получил 4,9 млрд рублей, а с остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов вернулось 3,7 млрд рублей.
Минфин уточнил вид и принадлежность доходов на сумму 879,1 млн рублей, а также отчитался по невыясненным платежам в размере 21,2 млн рублей.
Суммарно в 2022 году бюджет получил 99,3 млрд рублей, что составляет 23,4% от плана.
Аудиторы связывают такие результаты со снижением платежей от Фонда национального благосостояния. Помимо этого, банки не выплачивали дивиденды по акциям.
В первом квартале 2023 года объем доходов федерального бюджета упал на 20,7%, общий дефицит составил 2,402 трлн рублей.
Комментарии6
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
и я хочу найти! куда пойти?
Борис МальцевКлерк
Отдайте Пригожину
Ирина
Уже отдали, даже с наградным пистолетом.
думаете последний хрен без соли доедает? :)
Главный бухгалтер
они их два раза посчитали
"В бюджете нашли невыясненные поступления на 17 млрд рублей"
Признавайтесь, кто реквизиты перепутал?) Поняли теперь, зачем ЕНС ввели?)