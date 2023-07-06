"В бюджете нашли невыясненные поступления на 17 млрд рублей"

За 2022 год бюджет получил 59,123 млрд рублей по 245 статьям, которых не было в прогнозе Минфина.

В 2022 году в казну поступили невыясненные платежи в размере 17,26 млрд рублей. Об этом сказано в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета.

За год бюджет получил 245 видов доходов, которых ранее не было в прогнозе. Их объем составил 59,123 млрд рублей.

В список неучтенных бюджетных поступлений попали платежи по НДФЛ с доходов больше 5 млн рублей в год. Их размер составил 10 млрд рублей.

С акцизов на жидкую сталь бюджет получил 4,9 млрд рублей, а с остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов вернулось 3,7 млрд рублей.

Минфин уточнил вид и принадлежность доходов на сумму 879,1 млн рублей, а также отчитался по невыясненным платежам в размере 21,2 млн рублей.

Суммарно в 2022 году бюджет получил 99,3 млрд рублей, что составляет 23,4% от плана.

Аудиторы связывают такие результаты со снижением платежей от Фонда национального благосостояния. Помимо этого, банки не выплачивали дивиденды по акциям.

В первом квартале 2023 года объем доходов федерального бюджета упал на 20,7%, общий дефицит составил 2,402 трлн рублей.