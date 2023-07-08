Альфа-банк будет участвовать в аукционе по продаже банка «Точка»

Торги пройдут 10 июля 2023 года, начальная цена – 22,7 млрд рублей. Приоритетное право на выкуп 90,01% акций есть у миноритария «Точки» авиакомпании S7.

Альфа-банк примет участие в торгах по покупке банка «Точка». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского.

Да, это публичная информация, участвуем в конкурсе. Торги будут в понедельник, посмотрим. Мы для себя определили ту цену, которую мы считаем справедливой за этот актив, поторгуемся, - сказал Верхошинский.

На участие в аукционе подали заявки семь компаний из финансового и нефинансового сектора.

Компания «Траст» выставила на открытые торги 90,01% акций АО «Точка». Торги пройдут 10 июля 2023 года на электронной площадке «Фабрикант».

Начальная цена установлена в размере 22,7 млрд рублей.

Приоритетное право выкупа акций есть у миноритарного акционера банка авиакомпании S7. Ей принадлежат остальные 9,9% акций.

Председатель правления «Траста» Александр Соколов считает, что «Точку» продадут уже в 2023 году.