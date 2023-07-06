В пятерку лидеров рейтинга Сообщества профессиональных бухгалтеров вошли бухгалтеры из Красноярска, Геленджика, Екатеринбурга, Москвы и Назарово

Вот такая география у нашего Сообщества. Мы скромно не включили в топ наших сотрудников. Хотите подвинуть профи с пьедестала — у вас есть шанс.

Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ) объединяет бухгалтеров со всей России. Членство в СПБ бесплатное.

Ежемесячно наш сайт посещает порядка 7 млн уникальных пользователей и большая часть из них — это бухгалтеры. Поэтому мы решили объединить их, показать уровень навыков, создать возможность обучения, профессионального роста и демонстрации руководителю (текущему или потенциальному) профессиональных компетенций.

Смотрите, что у нас есть.

Личный профиль для каждого участника СПБ. Вот пример профиля издателя «Клерка» Марины Снеговской.

Марин, не спи, мы все видим!

В профиле находится общая информации об участнике, а также реестр его навыков и их уровня:

Возможность написать участнику, если вы, например, работодатель и хотите пригласить его на собеседование, а также можно поделиться ссылкой на профиль.

Кстати написать участнику можно и не заходя в его профиль, вот отсюда:

Свой профиль можно и скрыть, если по каким-то причинам вы не хотите открывать его (может вы работаете в ФНС, но тайно хотите уйти в бухгалтерию).

В реестре участников есть поиск по ФИО, городу, должности, даже по профнавыкам.

Рейтинг участника зависит от того, какое обучение он прошел. Например, если пройдете курс по ФСБУ, то навыки по ним появятся в вашем профиле. Даже если курс вы уже прошли, а в сообщество вступили только сейчас.

Сейчас в лидерах бухгалтеры из Красноярска, Геленджика, Екатеринбурга, Москвы и Назарово. Но вы можете сами вступить в Сообщество, оценить уровень ваших навыков и посоревноваться с нашим издателем за первое место.