➕➖ Налоговики списали взносы 1% не с резерва, а с сальдо ЕНС. Теперь на ЕНС одновременно и переплата, и долг

В качестве одного из плюсов ЕНС налоговики называли отсутствие ситуаций, когда у одного налогоплательщика может быть долг по одному налогу и переплата по другому. Однако на практике сейчас даже по одному налогу может быть и долг, и переплата одновременно.

Такой историей делится подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП уплатил взнос 1% за 2022 год в марте 2023 года и отправил их в резерв заявлением о зачете. В нем указан верный КБК и срок уплаты 03.07.2023.

Однако, когда наступило 03.07.2023, эти деньги так и остались в резерве (отложенной переплате), а списание в бюджет прошло из сальдо ЕНС.

Денег на сальдо не хватило и там образовался долг (отрицательное сальдо).

Теперь у ИП долг по взносам на ЕНС и при этом числятся деньги на этом же КБК в разделе отложенной переплаты.

Налоговики советуют ИП подождать, когда в их программе минус и плюс «схлопнутся» и отложенная переплата поднимется на ЕНС.

Участники обсуждения советуют не ждать милости от их программы, а действовать самостоятельно – подать заявление об отмене зачета, которое должно сработать на поднятие денег из резерва на сальдо ЕНС.

А у вас списание фиксированных взносов прошло без казусов?