Центробанк ждет, что прибыль банков побьет рекорд 2021 года

В 2023 году банковский сектор может заработать больше, чем в 2021 году. Тогда показатели составили 2,4 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда Центробанка Ольгу Полякову.

В целом мы видим, что банки сейчас устойчивые. Они показывают хороший финансовый результат и мы ожидаем, что в общем-то к концу этого года финансовый результат если не на уровне 2021 года, то, может быть, даже и лучше, - сказала Ольга Полякова.

В июне Центробанк сообщил, что в 2023 году кредитные организации в РФ могут заработать больше 2 трлн рублей чистой прибыли.