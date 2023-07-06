❗❗❗ Готовится новый ФСБУ «Долговые затраты»

Документ опубликован на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».
В целях бухучета затраты считаются долговыми, если они обусловлены привлечением организацией финансирования на долговой (возвратной) основе в любой форме:
кредит;
заем;
выпуск долговых ценных бумаг;
отсрочка (рассрочка) платежа;
аренда;
или др.
К долговым затратам относятся:
разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству;
проценты по обязательству по аренде;
курсовые разницы, относящиеся к вышеназванным суммам.
Долговые затраты признаются расходом в течение времени пользования заёмными средствами кроме той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива.
Актив считается инвестиционным, если его подготовка к использованию или продаже обязательно требует значительного времени (более 12 месяцев).
Компании, которые сдают упрощенную отчетность, могут признавать все долговые затраты расходами периода, к которому они относятся, без включения в стоимость инвестиционного актива.
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