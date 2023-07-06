❗❗❗ Готовится новый ФСБУ «Долговые затраты»

До 15 января 2024 года продлится публичное обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты».

Документ опубликован на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».

В целях бухучета затраты считаются долговыми, если они обусловлены привлечением организацией финансирования на долговой (возвратной) основе в любой форме:

кредит;

заем;

выпуск долговых ценных бумаг;

отсрочка (рассрочка) платежа;

аренда;

или др.

К долговым затратам относятся:

разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству;

проценты по обязательству по аренде;

курсовые разницы, относящиеся к вышеназванным суммам.

Долговые затраты признаются расходом в течение времени пользования заёмными средствами кроме той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива.

Актив считается инвестиционным, если его подготовка к использованию или продаже обязательно требует значительного времени (более 12 месяцев).

Компании, которые сдают упрощенную отчетность, могут признавать все долговые затраты расходами периода, к которому они относятся, без включения в стоимость инвестиционного актива.