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Проверки ККТ

Утвердили перечень признаков нарушений с ККТ

Раньше в перечне индикаторов риска нарушений применения компаниями ККТ была всего одна позиция. Теперь их три.
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Новый перечень утвержден приказом Минфина от 06.06.2023 №88н.

Подозрительные факторы такие:

  • у компании есть ККТ, но уже 60 дней не пробиваются чеки;

  • в течение 30 дней более 30% чеков имеют признак «Возврат прихода»;

  • в течение 30 дней более 30% чеков – это чеки коррекции.

По большому количеству возвратных чеков у ФНС не будет претензий только к ломбардам.

В 2023 году продолжает действовать мораторий на плановые проверки ККТ. Вместе с тем с согласия прокуратуры налоговики могут провести внеплановую проверку, если узнают, что в компании сработал индикатор риска нарушения.

Комментарии

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