Утвердили перечень признаков нарушений с ККТ

Раньше в перечне индикаторов риска нарушений применения компаниями ККТ была всего одна позиция. Теперь их три.

Новый перечень утвержден приказом Минфина от 06.06.2023 №88н.

Подозрительные факторы такие: у компании есть ККТ, но уже 60 дней не пробиваются чеки;

в течение 30 дней более 30% чеков имеют признак «Возврат прихода»;

в течение 30 дней более 30% чеков – это чеки коррекции.

По большому количеству возвратных чеков у ФНС не будет претензий только к ломбардам.

В 2023 году продолжает действовать мораторий на плановые проверки ККТ. Вместе с тем с согласия прокуратуры налоговики могут провести внеплановую проверку, если узнают, что в компании сработал индикатор риска нарушения.