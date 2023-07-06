Отдых за границей за неделю подорожал на 10-12%

Стоимость туристических поездок за рубеж выросла из-за ослабления рубля, но цены на авиаперелеты упали на 23%.

С начала прошлой недели туры за рубеж выросли в цене на 10-12%. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

6 июля 2023 года курс евро превысил 100 рублей, а курс доллара стал выше 90 рублей.

Сейчас «пробит» психологический барьер - евро больше 100 руб. Мы мониторим, как это отразится на спросе. Рабочий день только начался. Думаю, что к концу дня будет полная ясность — повлияло ли. Сейчас стоимость туров подорожала пропорционально курсу по сравнению с началом прошлой недели в среднем на 10-12%, - сказала Майя Ломидзе.

Ослабление рубля и повышение цен не повлияло на снижение продаж туров. В число популярных направлений для отдыха входят Турция, Абхазия, ОАЭ.

Стоимость отдыха зависит не только от курса валют: 50-70% от цены путевки приходится на оплату авиаперелетов. Сейчас средний чек международных полетов снизился на 23%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что это позволит стабилизировать цены на путешествия, несмотря на рост курса валют.

Путевки в некоторые страны за неделю даже подешевели. Например, отдохнуть в Египте можно на 20% дешевле.