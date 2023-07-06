Бизнесу разрешат не платить НДФЛ до конца 2023 года, если он уйдет из офшоров

Правительство собирается до конца 2023 года освободить от НДФЛ компании, которые переведут активы из-за рубежа в личную собственность. Об этом пишет «Forbes».
Таким правом могут воспользоваться те, кто не успел вывести бизнес из офшоров в 2022 году. Они смогут это сделать сейчас и без налоговых последствий.
Сделать что-то с иностранной структурой в 2022 году было сложно – многие иностранные юристы и регистраторы просто замерли, и то, что раньше было можно сделать за месяц, теперь тянется год», - сказал налоговый консультант Михаил Филинов.
Льготой могут воспользоваться владельцы контролируемых иностранных компаний в офшорах. От налога освободят всех физических лиц-резидентов РФ вне зависимости от гражданства.
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