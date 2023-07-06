Бизнесу разрешат не платить НДФЛ до конца 2023 года, если он уйдет из офшоров

В 2022 году компании, которые переводили свои активы из офшорных структур в личную собственность, имели право на освобождение от НДФЛ. Сейчас эту льготу собираются продлить до конца 2023 года.

Правительство собирается до конца 2023 года освободить от НДФЛ компании, которые переведут активы из-за рубежа в личную собственность. Об этом пишет «Forbes».

Таким правом могут воспользоваться те, кто не успел вывести бизнес из офшоров в 2022 году. Они смогут это сделать сейчас и без налоговых последствий.

Сделать что-то с иностранной структурой в 2022 году было сложно – многие иностранные юристы и регистраторы просто замерли, и то, что раньше было можно сделать за месяц, теперь тянется год», - сказал налоговый консультант Михаил Филинов.

Льготой могут воспользоваться владельцы контролируемых иностранных компаний в офшорах. От налога освободят всех физических лиц-резидентов РФ вне зависимости от гражданства.