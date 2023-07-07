«Яндекс Музыка» будет модерировать треки до их появления на платформе

Сервис «Яндекс Музыка» изменит систему размещения контента на своей платформе. Все треки будут проходить премодерацию: сначала автоматическую, а затем и вручную. Об этом пишет «ТАСС».
Новая система будет выявлять «чувствительный» контент, затем его исключат из рекомендаций для пользователей или вовсе удалят.
В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса, - сказали в компании.
Об этой работе «Яндекс» будет отчитываться публично.
Правообладатели могут оспорить выявленные нарушения, внести изменения и заново загрузить музыку.
Комментарии