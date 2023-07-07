«Яндекс Музыка» будет модерировать треки до их появления на платформе

«Чувствительный» контент будет отмечен специальными знаками. Такую музыку могут исключить из рекомендаций или удалить из сервиса.

Сервис «Яндекс Музыка» изменит систему размещения контента на своей платформе. Все треки будут проходить премодерацию: сначала автоматическую, а затем и вручную. Об этом пишет «ТАСС».

Новая система будет выявлять «чувствительный» контент, затем его исключат из рекомендаций для пользователей или вовсе удалят.

В зависимости от характера контента он может быть отмечен специальными знаками, указывающими на ограничение по возрасту, исключен из рекомендаций или удален с сервиса, - сказали в компании.

Об этой работе «Яндекс» будет отчитываться публично.

Правообладатели могут оспорить выявленные нарушения, внести изменения и заново загрузить музыку.