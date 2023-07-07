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Антимонопольное право

ФАС определит недобросовестные практики на финансовом рынке

В «черной книге» будут собраны практики финансовых организаций, которые лучше не применять в своей работе. Регуляторы предупреждают, что на это «реакция будет предсказуемая и однозначная».
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Федеральная антимонопольная служба собирается опубликовать «черную книгу» недобросовестных практик на финансовом рынке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя службы Андрея Кашеварова.

Мы предполагаем издать обзор этих недобросовестных практик, считайте, что это будет «черная книга», а не «белая» для участников рынка. Повторять эти действия, которые уже были совершены рядом участников, наверное, не надо, поскольку реакция будет предсказуемая и однозначная, - сказал Андрей Кашеваров.

В 2023 году ФАС и Центробанк проведут мониторинг недобросовестных практик, которые применяют участники финансовых рынков. Потом этот контроль будет проводиться на постоянной основе.

Регуляторы предлагают обратить внимание на прозрачность деятельности, а не искать новые формы нечестных практик.

Комментарии

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