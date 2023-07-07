Отцу ребенка-инвалида дадут допвыходные, даже если он не проживает с ребенком

Если у сотрудника и его ребенка-инвалида разная прописка, это не повод для отказа в предоставлении ему дополнительных выходных дней.

Разъяснение дает СФР в письме от 22.06.2023 № 19-02/69809л.

Сейчас применяют правила предоставления таких выходных дней, которые утверждены постановлением Правительства от 13.10.2014 № 1048.

Кстати, с 1 сентября 2023 году будут действовать новые правила – по постановлению от 06.05.2023 № 614.

Для оформления выходных сотрудник должен принести: справку об инвалидности ребенка;

документы, подтверждающие место жительства ребенка;

свидетельство о рождении;

справку с места работы другого родителя о том, что он не использовал эти дни в данном месяце.

Причем справку с работы второго родителя надо брать каждый раз, а все остальные документы – принести один раз, в том числе, и документ об адресе ребенка.

По действующим правилам не надо требовать от родителя билет, оказывающий, что он ездил к ребенку в свой допвыходной.

Перечень для отказа в таком выходном – закрытый. Нельзя отказать сотруднику лишь потому, что у него с ребенком разная прописка.