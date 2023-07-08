Центробанк внес с список подозрительных 10 тысяч организаций

Под особый контроль попали проекты, в которых часто упоминаются слова «Crypto» и «Forex».

В список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Центробанк включил больше 10 тыс. организаций. Об этом пишет «ТАСС».

Сейчас в список добавлены 10,063 тыс. организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления, - сказано в сообщении ЦБ.

В список подозрительных вносят нелегальных кредиторов и организации с признаками финансовых пирамид.

Чаще всего под подозрение попадают проекты с упоминанием слов «Crypto» и «Forex».

Самое популярное имя в названиях сомнительных компаний – Юля. Например, сеть экономических игр «Ракушки от Юли», «Гонки от Юли» и другие.

В Центробанке напомнили, что участники финансового рынка должны иметь лицензию Банка России или входить в реестр регулятора. Проверить компанию можно на сайте ЦБ.