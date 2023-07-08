Центробанк внес с список подозрительных 10 тысяч организаций

В список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Центробанк включил больше 10 тыс. организаций. Об этом пишет «ТАСС».
Сейчас в список добавлены 10,063 тыс. организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления, - сказано в сообщении ЦБ.
В список подозрительных вносят нелегальных кредиторов и организации с признаками финансовых пирамид.
Чаще всего под подозрение попадают проекты с упоминанием слов «Crypto» и «Forex».
Самое популярное имя в названиях сомнительных компаний – Юля. Например, сеть экономических игр «Ракушки от Юли», «Гонки от Юли» и другие.
В Центробанке напомнили, что участники финансового рынка должны иметь лицензию Банка России или входить в реестр регулятора. Проверить компанию можно на сайте ЦБ.
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