Будут новые правила по медосмотрам сотрудников

Товарный учет нескольких магазинов

На первый взгляд, для правильного учета товаров и материалов достаточно своевременно оформлять документы поступления, хранения и реализации. В то же время обеспечение максимальной эффективности управления запасами и для одного магазина может быть довольно сложной задачей, а если у вас несколько магазинов и каналов, задача еще больше усложняется.