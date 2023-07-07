Будут новые правила по медосмотрам сотрудников

Для предварительных и периодических медосмотров утвердят новые правила. Проект Минздрава опубликован на федеральном портале.
Утвердят:
порядок проведения медицинских осмотров, их периодичность;
перечень медицинских противопоказаний к работам с вредными и опасными производственными факторами;
перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры.
Предварительный медосмотр при приеме на работу включает в себя сдачу анализов крои и мочи, кардиограмму, осмотр у врачей (терапевта, невролога, психиатра, нарколога, гинеколога). В ряде случаев надо будет посетить хирурга, лора, дерматовенеролога.
Приказ Минздрава от 28.01.2021 №29н, которым утверждены действующие правила медосмотров, будет отменен.
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