Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ПСН

ПСН не подходит для торговли со склада

Применять ПСН можно при торговле в магазине или павильоне, но не со склада.
42

Разъяснение дает Минфин в письме от 08.07.2023 № -11-11/53038.

ИП может применять ПСН при розничной торговле:

  • через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговый зал;

  • через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговый зал;

  • через объекты нестационарной торговой сети.

Стационарная торговая сеть с торговым залом – это магазины и павильоны.

Стационарная торговая сеть без торгового зала – это розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

Этот перечень торговых объектов содержится в п.3 ст. 346.43 НК.

Там нет склада. Поэтому ПСН в отношении осуществляемой в нем торговой деятельности не применяется.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше

    За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%. Это может привести к подорожанию съемных квартир осенью на 10–15%, такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости.

    Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше
    1
    16
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Учет в некоммерческих организациях

    Учет в НКО общехозяйственных расходов. Письмо от Минфина

    Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при осуществлении некоммерческой организацией общехозяйственных расходов за счет доходов от предпринимательской деятельности.

    15
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    К 2030 году в стране вдвое увеличать МРОТ. Как в России будут расти зарплаты

    С 1 января 2024 г. МРОТ увеличится до 19 242 руб. А вот к 2030 году, по прогнозам властей, минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. Как это будет происходить?

    К 2030 году в стране вдвое увеличать МРОТ. Как в России будут расти зарплаты
    39
    Логотип Катерина Коробкова
    Катерина Коробкова
    ГК РФ

    Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка

    Если по договору технологического присоединения обе стороны: и заявитель, и сетевая организация нарушили сроки выполнения мероприятий, меры ответственности могут не применяться.

    Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка
    22
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как оформлять договоры, акты и чеки с самозанятыми, чтобы легко пройти налоговую проверку

    Рассказали про нюансы в документообороте с самозанятыми, о которых важно знать, чтобы не нарваться на проблемы с налоговой.

    Как оформлять договоры, акты и чеки с самозанятыми, чтобы легко пройти налоговую проверку
    309
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть

    Когда супруги приобретают имущество, каждый из них думает, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности умрем? Но и детям хочется что-то оставить? Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть.

    Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть
    79
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета

    Как и любое другое предприятие, торговое предприятие должно вести бухгалтерский учет своих операций. В зависимости от того, какая торговля: оптовая или розничная осуществляется предприятием проводки могут различаться.

    Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета
    68
    Логотип ToT
    ToT

    Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?

    Внимательно следя за продажами вебинаров на «Клерке», я заметил интересные тенденции в их популярности. С удовольствием поделюсь своими наблюдениями и буду благодарен за вашу обратную связь.

    Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?
    123
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции в азиатский рынок: 8 новых ETF на СПБ Бирже

    Хорошие новости для неквалифицированных инвесторов, предпочитающие инвестиции в азиатские фонды. Уже 12 июля СПБ Биржа начинает торги гонконгскими ETF с расчетами в юанях и гонконгских баксах, а именно: 6 фондов, расчёты по которым возможны как в юанях, так и в гонконгских долларах, и 2 фонда только в гонконгских долларах.

    Инвестиции в азиатский рынок: 8 новых ETF на СПБ Бирже
    5
    125
    Читать еще