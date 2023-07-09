ПСН не подходит для торговли со склада

Разъяснение дает Минфин в письме от 08.07.2023 № -11-11/53038.
ИП может применять ПСН при розничной торговле:
через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговый зал;
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговый зал;
через объекты нестационарной торговой сети.
Стационарная торговая сеть с торговым залом – это магазины и павильоны.
Стационарная торговая сеть без торгового зала – это розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.
Этот перечень торговых объектов содержится в п.3 ст. 346.43 НК.
Там нет склада. Поэтому ПСН в отношении осуществляемой в нем торговой деятельности не применяется.
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