Бухгалтеры собирают мнения: сдавать или не сдавать ПСФЛ за июнь

Но нормами НК РФ такая ситуация не регламентирована. Если строго следовать НК РФ, персонифицированные сведения надо сдавать каждый месяц.
Эту тему обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Поблажку про последний месяц каждого квартала ФНС дала в письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@.
Между тем многие бухгалтеры не прислушались к рекомендации из этого письма и сдают ПСФЛ за каждый месяц, в том числе, за март и июнь.
По данным нашего опроса, сдавать ПСФЛ за март намеревались 87% наших читателей.
А как поменялась ситуация к моменту сдачи очередного отчета за последний месяц квартала? Выясним это в ходе нового опроса.
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