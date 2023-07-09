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Персонифицированные сведения

Бухгалтеры собирают мнения: сдавать или не сдавать ПСФЛ за июнь

Данные в персонифицированных сведениях дублируются данными в РСВ за соответствующий квартал. При этом срок сдачи ПСФЛ за июнь и срок сдачи РСВ за полугодие – совпадают (25 июля). Поэтому ПСФЛ за июнь можно не сдавать.
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Но нормами НК РФ такая ситуация не регламентирована. Если строго следовать НК РФ, персонифицированные сведения надо сдавать каждый месяц.

Эту тему обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Поблажку про последний месяц каждого квартала ФНС дала в письме  от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@.

Между тем многие бухгалтеры не прислушались к рекомендации из этого письма и сдают ПСФЛ за каждый месяц, в том числе, за март и июнь.

По данным нашего опроса, сдавать ПСФЛ за март намеревались 87% наших читателей.

А как поменялась ситуация к моменту сдачи очередного отчета за последний месяц квартала? Выясним это в ходе нового опроса.

Будете ли вы сдавать персонифицированные сведения за июнь?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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