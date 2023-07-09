Налог на имущество по кадастровой стоимости тоже включают в уведомление

Условия для представления уведомлений перечислены в п. 9 ст. 58 НК. Это такие условия:
срок уплаты авансового платежа по налогу идет до сдачи декларации;
нет обязанности сдавать декларацию.
Эти условия для кадастрового налога на имущество организаций выполняются, поясняет УФНС по Амурской области.
Таким образом, организация обязана сдавать уведомления на авансовые платежи по налогу на имущество за отчетные периоды 2023 года. Там также должны быть отражены суммы налога на недвижимость, налоговая база по которой определяется из кадастровой стоимости.
Напомним, уведомление надо сдать до 25 июля.
Для налога на имущество организаций там будут такие показатели:
КБК – 18210602010021000110
Код периода – 34/02.
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