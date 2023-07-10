X5 Group начнет продавать алкоголь и сигареты по биометрии

Это нужно, чтобы разгрузить сотрудников, которые подходят к кассам самообслуживания для проверки возраста покупателей.

Ритейлер X5 Group собирается автоматизировать кассы самообслуживания в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Покупатели смогут по биометрии купить алкогольные напитки и табак без проверки возраста кассиром. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания запросила у Минцифры разрешение использовать биометрические данные для подтверждения возраста на кассах самообслуживания.

С 1 июня 2023 года вступил в силу закон «О единой биометрической системе». Ритейлеры могут использовать биометрию из ЕБС, но не все покупатели согласны сдавать свои данные ради быстрых покупок.

Недавно мы писали, что жители дома могут на собрании собственников запретить продавать алкоголь в кафе на первом этаже.