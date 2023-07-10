Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Маркетинг

X5 Group начнет продавать алкоголь и сигареты по биометрии

Это нужно, чтобы разгрузить сотрудников, которые подходят к кассам самообслуживания для проверки возраста покупателей.
112

Ритейлер X5 Group собирается автоматизировать кассы самообслуживания в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Покупатели смогут по биометрии купить алкогольные напитки и табак без проверки возраста кассиром. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания запросила у Минцифры разрешение использовать биометрические данные для подтверждения возраста на кассах самообслуживания.

С 1 июня 2023 года вступил в силу закон «О единой биометрической системе». Ритейлеры могут использовать биометрию из ЕБС, но не все покупатели согласны сдавать свои данные ради быстрых покупок.

Недавно мы писали, что жители дома могут на собрании собственников запретить продавать алкоголь в кафе на первом этаже.

Комментарии

2
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 52 минуты назад

    alex

    потихоньку придем к тому кому по биометрии разрешат покупать корм, а кому нет?

  • Логотип natalisl
    natalisl 44 минуты назад

    Верной дорогой идём товарищи 👎, а потом бац, и опять утечка персональных данных и никто ни в чем не виноват. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ НМА

Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам

Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Проходим через стадии отрицания, гнева, выдыхаем и принимаем свежий стандарт. Как с ним работать — рассказываем в статье.

Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам
3,2 тыс.
Логотип nlukina
nlukina
Законопроекты

Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру

Минздрав планирует обновить правила проведения предварительных и периодических медосмотров. Одно из нововведений — в случае выявления у работника психических расстройств компания должна будет направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование. Новые правила вступят уже с 1 марта 2024 года (проект №139809).

Минздрав изменит порядок проведения обязательных медосмотров. Работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру
89
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше

За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%. Это может привести к подорожанию съемных квартир осенью на 10–15%, такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости.

Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше
2
72
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Учет в некоммерческих организациях

Учет в НКО общехозяйственных расходов. Письмо от Минфина

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при осуществлении некоммерческой организацией общехозяйственных расходов за счет доходов от предпринимательской деятельности.

55
Логотип nlukina
nlukina
Зарплата

К 2030 году в стране вдвое увеличать МРОТ. Как в России будут расти зарплаты

С 1 января 2024 г. МРОТ увеличится до 19 242 руб. А вот к 2030 году, по прогнозам властей, минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. Как это будет происходить?

К 2030 году в стране вдвое увеличать МРОТ. Как в России будут расти зарплаты
82
Логотип Катерина Коробкова
Катерина Коробкова
ГК РФ

Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка

Если по договору технологического присоединения обе стороны: и заявитель, и сетевая организация нарушили сроки выполнения мероприятий, меры ответственности могут не применяться.

Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка
36
Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Как оформлять договоры, акты и чеки с самозанятыми, чтобы легко пройти налоговую проверку

Рассказали про нюансы в документообороте с самозанятыми, о которых важно знать, чтобы не нарваться на проблемы с налоговой.

Как оформлять договоры, акты и чеки с самозанятыми, чтобы легко пройти налоговую проверку
378
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Общество

Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть

Когда супруги приобретают имущество, каждый из них думает, что они это приобретают для себя двоих совместно. И наверняка предполагают, что после смерти, второй супруг будет пользоваться этим имуществом полностью. Мы же не знаем в какой очередности умрем? Но и детям хочется что-то оставить? Вся проблема в том, что мы не умеем строить планы на смерть.

Планы на после жизни. Мы не умеем строить планы на смерть
1
170
Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
Бухгалтерский учет

Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета

Как и любое другое предприятие, торговое предприятие должно вести бухгалтерский учет своих операций. В зависимости от того, какая торговля: оптовая или розничная осуществляется предприятием проводки могут различаться.

Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета
97
Логотип ToT
ToT

Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?

Внимательно следя за продажами вебинаров на «Клерке», я заметил интересные тенденции в их популярности. С удовольствием поделюсь своими наблюдениями и буду благодарен за вашу обратную связь.

Топ вебинаров для бухгалтеров в июле по продажам на Клерке. Сколько должен стоить вебинар?
138
Читать еще