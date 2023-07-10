Клиенты «Сбера» смогут общаться с нейросетью GigaChat

Специалисты дорабатывают эмоциональный модуль искусственного интеллекта, чтобы GigaChat понимал состояние человека, не забывал предыдущий диалог и умел шутить.

В ближайшие месяцы нейросеть GigaChat от Сбербанка начнет взаимодействовать с клиентами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда правления «Сбера» Александра Ведяхина.

Но наш ответ на ChatGPT, который называется GigaChat, будет иметь и такой большой эмоциональный модуль, благодаря которому сможет и поддерживать разговор, и помнить предыдущую беседу, - сказал Александр Ведяхин.

Пока что GigaChat тестируют сотрудники банка. Основная сложность в том, что нейросеть ориентирована на факты и сухое общение. Искусственному интеллекту трудно распознавать эмоции и поддерживать разговор с пользователем.