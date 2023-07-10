Как грамотно учесть расходы на благоустройство территории

Затраты на последующие расходы в строительстве — асфальтирование, ограждение, озеленение, традиционно вызывают пристальное внимание ИФНС. Нюансы учета зависят от того, что именно проводится в рамках процедуры благоустройства. Подготовили для вас подсказку с проводками.

Обычно по окончанию строительных работ застройщик за счет средств инвестора производит работы по благоустройству прилегающей к объекту территории.

Вот базовые направления благоустройства:

Подготовка территории, обеспечение ее сохранности.

Посадка растений.

Установка ограждений.

Сооружение малых объектов.

Установка спортивного оборудования.

Установка освещения.

Монтаж рекламных и информационных стендов.

Сооружение некапитальных объектов.

Улучшение наружного вида имеющихся зданий.

Создание пешеходных переходов и проездов для транспорта.

При этом затраты на произведенное до ввода в эксплуатацию построенного объекта благоустройство относятся на увеличение расходов на строительство данного объекта: Дт 08 Кт 60 (10, 23, 25, 26, 69, 70, 76) — расходы на благоустройство отражены в стоимости объекта строительства.

Если работы по благоустройству пришлось отложить из-за изменения погодно-климатических условий (сильные дожди и тд), предусмотренные строительной сметой расходы такого рода включаются в стоимость строящегося объекта посредством формирования оценочного обязательства — счет 96 «Резервы предстоящих расходов». А списание выполненных в последующем работ следует производить за счет данного резерва.