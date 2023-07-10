В трудовом договоре с пожилым работником нельзя прописать риски возможных проблем со здоровьем

Чем рискует работодатель, если вдруг из-за возраста сотруднику станет плохо с сердцем на рабочем месте? Как работодателю заранее застраховаться от этих рисков? Можно это как-то прописать в трудовом договоре?
Ответы на эти вопросы дал Роструд.
Там пояснили, что общие заболевания работников не являются несчастными случаями на производстве.
Впрочем, установить факт того, что несчастный случай – непроизводственный, должна комиссия, созданная для расследования несчастного случая.
Также Роструд пояснил, что в трудовом договоре предусмотреть данную ситуацию невозможно.
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А у вас в компании бывали ситуации, когда сотрудникам резко становилось плохо прямо на рабочем месте?
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