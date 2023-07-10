Группа инвесторов купила 90% банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

10 июля 2023 года топ-менеджеры «Точки» и консорциум инвесторов с участием «Интерроса» Владимира Потанина выкупили 90,01% акций банка «Точка». Об этом пишет «Интерфакс».

Стоимость сделки составила 41,5 млрд рублей. Начальная цена на аукционе была установлена 24,7 млрд рублей.

Консорциум инвесторов намерен консолидировать 100% банка с участием миноритарного акционера «Точки» Catalytic People. Эта компания ранее входила в состав группы S7, которая принадлежит семье Филевых.

Помимо компании «Интеррос» в состав консорциума входят и другие организации, их список не уточняется.

Недавно мы писали, что Альфа-банк будет участвовать в аукционе по продаже банка «Точка».