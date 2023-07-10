Росбанк заплатит штраф за нарушение рекламного законодательства

В рекламе банк предлагает кредит без ежемесячного платежа, но подробные условия были набраны мелким шрифтом, который потребитель не смог прочитать.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Росбанка за нарушение закона «О рекламе». Об этом сказано на сайте ФАС.

Росбанк на роллерном дисплее в Москве разместил рекламу, где крупным шрифтом была указана только привлекательная для потребителя информация – отсутствие ежемесячного платежа по кредиту.

Однако все условия, которые влияют на стоимость услуги, были набраны мелким, трудным для восприятия шрифтом. Информация давалась в сноске, которую потребитель за короткое время ротации не смог прочитать.

ФАС получила жалобу от потребителя и будет проводить проверку рекламы. Если вина рекламодателя будет доказана, то Росбанк оштрафуют по ч. 3 ст. 28 и по ч. 5 ст. 5 закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе».