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Бухгалтерский аутсорсинг

Приходят в компанию, а уходят от руководителя. 68% сотрудников когда-либо сталкивались с жестким отношением на работе

Что улыбаешься, у тебя работы мало? Слышали когда-нибудь подобное от начальника? Для тех, кто сейчас мысленно посылает своего начальника-самодура далеко и надолго, но по какой-то причине продолжает терпеть абьюз или же мечтает открыть собственное дело, но не знает с чего начать — мы подготовили полезные советы.
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В исследовании, проведенном hh эксперты выяснили, что  68% респондентов когда-либо сталкивались с жестким отношением на работе по отношению к себе со стороны начальства или коллег.

«Враждебный» руководитель практически всегда приносит своей компании вред: лучшие сотрудники уходят, остальные — работают хуже, чем могли бы.

Если руководитель в деловой коммуникации выбирает токсичную манипуляцию — переходы на личность, импульсивные выпады, — это говорит о его слаборазвитом эмоциональном интеллекте. Безусловно, для сотрудников такая ситуация будет некомфортной. В конечном такая обстановка приведет не только к ухудшению атмосферы в коллективе — пострадает самооценка и эффективность работы подчиненных, — но и к выгоранию сотрудников из-за постоянного эмоционального напряжения и стресса, или даже к конфликтам и скандальным увольнениям.

Советы: развивайте собственный эмоциональный интеллект, учитесь работать с манипуляцией и выстраивать жесткие границы. Попробуйте вывести отношения с руководителем в четкую деловую коммуникацию. Но, в случае неудачи, подумайте о смене компании или об открытии собственной бухгалтерской компании.

На основе советов из курса «Бухгалтер на аутсорсе: полный манул для выхода из найма» вы сможете выстроить свою бухкомпанию и прекратить зависеть от настроения начальника деспота.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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