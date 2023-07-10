Государство поможет бизнесу освоить направления, которые раньше были заняты иностранными компаниями

Государство будет помогать отечественному бизнесу осваивать ниши, ранее занятые зарубежными конкурентами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Бизнес получит льготные займы и господдержку.

Мишустин подчеркнул, что «возможности для российских предпринимателей серьезно расширились. Государство готово помогать нашему бизнесу осваивать те направления, которые еще недавно были заняты иностранными конкурентами» — цитирует его слова ТАСС.

Мишустин заявил, что из-за мер поддержки правительством, бизнес и граждане уже смогли сэкономить более 300 млрд руб. в прошлом году. Кабмин снизил ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, также был обнулен НДС на гостиничные услуги.

Премьер также напоминал и о внедренных льготных кредитных программах для бизнеса. В частности, системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили, по его данным, почти 1,5 трлн руб.