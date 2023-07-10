❓ Форму № Р19001 для упрощенного закрытия компании пока не утвердили

ФНС предлагает такой выход – воспользоваться электронным сервисом. О нем мы рассказывали здесь.
До утверждения в установленном порядке формы заявления можно применять рекомендованную форму заявления, которое заполняется через этот сервис.
Заявление надо подписать УКЭП учредителей.
Если же вы хотите сдать заявление другим способом (на бумаге, лично или через нотариуса), то ждите, когда утвердят форму, сообщает ФНС.
Пока есть только проект.
Напомним, упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:
не является плательщиками НДС;
не имеет кредиторской и налоговой задолженности;
не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.
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