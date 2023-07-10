В России ввели антимонопольные ограничения для маркетплейсов. Что это значит для бизнеса

Закон «О защите конкуренции» дополнили новой статьей. Новые требования будут применять к компаниям, занимающим доминирующее положение, в случае их недобросовестного поведения на рынке.

Вчера, Президент подписал «пятый антимонопольный пакет» — закон, вводящий ограничения в этой сфере для цифровых платформ. Поправки внесли в Закон «О защите конкуренции».

Обновлённая версия запрещает монополистическую деятельность для владельцев программ, позволяющих проводить сделки между продавцами и покупателями в электронном виде. Требования будут применять к компаниям, занимающим доминирующее положение, в случае их недобросовестного поведения на рынке. Критерий для таких организаций — выручка более 2 млрд руб. за последний год, а доля сделок — больше 35%, пишет ТАСС.

Кроме того, согласно документу, компании должны будут согласовывать с ФАС сделки на цифровом рынке свыше 7 млрд руб.