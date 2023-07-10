В России ввели антимонопольные ограничения для маркетплейсов. Что это значит для бизнеса

Вчера, Президент подписал «пятый антимонопольный пакет» — закон, вводящий ограничения в этой сфере для цифровых платформ. Поправки внесли в Закон «О защите конкуренции».
Обновлённая версия запрещает монополистическую деятельность для владельцев программ, позволяющих проводить сделки между продавцами и покупателями в электронном виде. Требования будут применять к компаниям, занимающим доминирующее положение, в случае их недобросовестного поведения на рынке. Критерий для таких организаций — выручка более 2 млрд руб. за последний год, а доля сделок — больше 35%, пишет ТАСС.
Кроме того, согласно документу, компании должны будут согласовывать с ФАС сделки на цифровом рынке свыше 7 млрд руб.
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