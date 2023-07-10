Подготовлен стандарт по бухучету долговых затрат

Минфин опубликовал на своем сайте информацию о проекте нового федерального стандарта бухгалтерского учета «Долговые затраты». Документ будет обязателен для всех компаний за исключением организаций бюджетной сферы.

Проект нового федерального стандарта бухгалтерского учета «Долговые затраты» опубликовал Минфин своем сайте.

Новый ФСБУ устанавливает требования к формированию в бухучете и раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о долговых затратах организаций.

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ФСБУ устанавливает, что в целях бухучета затраты считаются долговыми, если они обусловлены привлечением организацией финансирования на долговой основе в любой форме (кредит, заем, выпуск долговых ценных бумаг, отсрочка (рассрочка) платежа, аренда или др.

К долговым затратам относятся:

разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству;

проценты по обязательству по аренде;

курсовые разницы, относящиеся к суммам, указанным в подпунктах «а», «б» настоящего пункта.

Разработки федеральных стандартов бухучета, ФСБУ «Долговые затраты» планируют ввести в действие с 2026 года.