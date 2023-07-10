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ФСБУ

Подготовлен стандарт по бухучету долговых затрат

Минфин опубликовал на своем сайте информацию о проекте нового федерального стандарта бухгалтерского учета «Долговые затраты». Документ будет обязателен для всех компаний за исключением организаций бюджетной сферы.
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Проект нового федерального стандарта бухгалтерского учета «Долговые затраты» опубликовал Минфин своем сайте.

Новый ФСБУ устанавливает требования к формированию в бухучете и раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о долговых затратах организаций.

Все нровые ФСБУ эксперты «Клерка» могут помочь вам освоить в специальном курсе повышения квалификации.

ФСБУ устанавливает, что в целях бухучета затраты считаются долговыми, если они обусловлены привлечением организацией финансирования на долговой основе в любой форме (кредит, заем, выпуск долговых ценных бумаг, отсрочка (рассрочка) платежа, аренда или др.

К долговым затратам относятся:

  • разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству;

  • проценты по обязательству по аренде;

  • курсовые разницы, относящиеся к суммам, указанным в подпунктах «а», «б» настоящего пункта.

Разработки федеральных стандартов бухучета, ФСБУ «Долговые затраты» планируют ввести в действие с 2026 года.

Комментарии

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