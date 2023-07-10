Подготовлен стандарт по бухучету долговых затрат

Проект нового федерального стандарта бухгалтерского учета «Долговые затраты» опубликовал Минфин своем сайте.
Новый ФСБУ устанавливает требования к формированию в бухучете и раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о долговых затратах организаций.
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ФСБУ устанавливает, что в целях бухучета затраты считаются долговыми, если они обусловлены привлечением организацией финансирования на долговой основе в любой форме (кредит, заем, выпуск долговых ценных бумаг, отсрочка (рассрочка) платежа, аренда или др.
К долговым затратам относятся:
разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству;
проценты по обязательству по аренде;
курсовые разницы, относящиеся к суммам, указанным в подпунктах «а», «б» настоящего пункта.
Разработки федеральных стандартов бухучета, ФСБУ «Долговые затраты» планируют ввести в действие с 2026 года.
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