Минфин будет постепенно увеличивать сроки получения льгот по ИИС-3

Сроки получения налоговых льгот по инвестиционным счетам нового типа будут расти каждый год. В первые три года они фиксировано будут пятилетними, а после установят срок в 10 лет.

Для участников фондового рынка Минфин будет постепенно вводить срок в 10 лет для получения льгот по новому ИИС-3. Об этом пишет «Forbes».

Первые три года после запуска ИИС-3 льготы будут пятилетними, а затем срок для получения налоговых льгот будет расти каждый год.

Сейчас и так рассматривается такой подход: начиная с пяти лет, затем — поэтапно, ежегодно, увеличивать его до десяти лет, - сказали в Минфине.

Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев считает, что пятилетний срок получения льгот по ИИС-3 не дает этому механизму большого преимущества, а срок в 10 лет и вовсе не имеет потенциала.

Индивидуальные инвестиционные счета работают с 2015 года. ИИС могут открыть физлица у брокера или у доверительного управляющего.

Для ИИС-1 предусмотрен налоговый вычет в размере 13% на сумму взносов не больше 400 тыс. рублей в год. Инвесторы максимально могут получить 52 тыс. рублей.

Если инвестор выбирает ИИС-2, то он сможет вывести средства через три года после открытия счета, но не платить налоги на полученные доходы.

С 2024 года первые два инвестиционных счета заменит ИИС-3. Его можно открыть тем, у кого нет действующих ИИС-1 и ИИС-2. На новый счет можно вносить деньги без ограничений.

После введения инвестиционного счета третьего типа, открыть ИИС-1 и ИИС-2 будет нельзя. Уже открытые счета продолжат работать в прежнем режиме.