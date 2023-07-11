Бизнесу могут разрешить регистрацию по электронному адресу

Чтобы не тратить деньги на аренду офиса, бизнесу разрешат получать электронный адрес в единой системе.

В Госдуму внесли законопроект об электронной регистрации бизнеса. Предприниматели смогут не тратить средства на аренду офисных помещений, адрес будет электронным. Об этом пишет «RG.RU».

Нормативное требование о наличии места регистрации влечет за собой существенные издержки для компаний, которые должны платить не только за аренду офисных помещений, но и за коммунальные услуги и прочее, - сказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Для регистрации личного кабинета в электронной системе нужно указать место жительства предпринимателя или место нахождения представителя юридического лица.

В 2020 году 62% представителей малого бизнеса поддержали эту инициативу.