ФНС предлагает крупному и среднему бизнесу переходить на налоговый мониторинг. Как подготовиться и стоит ли оно того?

Компании боятся переходить на налоговый мониторинг. Это новый инструмент, к которому нужен особый подход. В тонкостях мониторинга помогут разобраться на семинаре.

В последнее время налоговые органы стали часто присылать в компании крупного и среднего бизнеса предложения вступить в налоговый мониторинг в 2025 году.

Об актуальных вопросах по налоговому мониторингу расскажут на практическом семинаре 26 июля 2023 года.

Эксперты обсудят плюсы и минусы нового механизма, станет ли мониторинг обязательным, какие критерии можно соблюдать, а чем пренебречь, как составить и подать «дорожную карту» своей компании.

Семинар будет полезен руководителям компаний, финансовым директорам, бухгалтерами и риск-менеджерам.

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