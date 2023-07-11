📅 В Москве срок сдачи отчетов перенесли с 26 на 27 июня

В Москве по решению оперативного штаба 26 июня было объявлено нерабочим днем. Поэтому сроки по НК РФ сдвигаются на 1 день.

Такой вывод делает ФНС в письме от 28.06.2023 № ЕА-4-15/8183.

Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК РФ день окончания срока сдвигается на ближайший рабочий, если он приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или актом Президента:

выходным;

нерабочим праздничным;

нерабочим.

Решение оперативного штаба об установлении 26.06.2023 нерабочего дня в Москве принято в рамках его компетенции.

Это решение может являться основанием для применения нормы пункта 7 статьи 6.1 НК РФ, заявляет ФНС.

Отметим, что на 26 июня приходился срок сдачи уведомлений по ЕНП.