📅 В Москве срок сдачи отчетов перенесли с 26 на 27 июня

Такой вывод делает ФНС в письме от 28.06.2023 № ЕА-4-15/8183.
Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК РФ день окончания срока сдвигается на ближайший рабочий, если он приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или актом Президента:
выходным;
нерабочим праздничным;
нерабочим.
Решение оперативного штаба об установлении 26.06.2023 нерабочего дня в Москве принято в рамках его компетенции.
Это решение может являться основанием для применения нормы пункта 7 статьи 6.1 НК РФ, заявляет ФНС.
Отметим, что на 26 июня приходился срок сдачи уведомлений по ЕНП.
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