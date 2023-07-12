Налоговики напомнили, в какой срок надо сдать уточненку, чтобы избежать штрафов

ФНС на своем сайте напомнили бухгалтерам, что существует три случая, когда надо подать уточненную декларацию:
Уточненная налоговая декларация представлена в налоговую до истечения срока подачи налоговой декларации. Такая декларация считается поданной в день подачи уточненной налоговой декларации. В этом случае сроки вы не нарушили, негативных последствий никаких не будет.
Уточненная налоговая декларация представляется в ФНС после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения срока уплаты налога.
Если ошибку вы обнаружили сами, а не налоговая при проверке, то в этом случае штрафов тоже никаких не будет. Главное, что вы уточнили данные. Дальше важно вовремя и правильно заплатить налог.
Уточнённая налоговая декларация представляется в ИФНС после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога. С 2023 года уточненка — одно из оснований для формирования сальдо на ЕНС. Если оно положительное и вы отправили корректировку из-за занижения базы, то налоговая сама спишет деньги со счета при условии, что их там достаточно.
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