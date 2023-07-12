Получить преимущество на собеседовании легко! Достаточно показать работодателю удостоверение СПБ

Потенциальный работодатель оценит удостоверение и карточку профессионального бухгалтера на «Клерке».

СПБ – это профессиональное добровольное объединение Бухгалтеров России. Участие в СПБ станет показателем вашего профессионального статуса, а это привлечет больше работодателей и клиентов.

В бухгалтерском сообществе есть аттестационные курсы, пройдя которые участники получают удостоверение профессионального бухгалтера. Это открывает двери к профессиональному успеху.

С получением новых актуальных знаний, ваша привлекательность на рынке труда значительно возрастет.

На портале «Клерк» появится карточка профессионального бухгалтера, ссылку на которую можно прислать потенциальному работодателю и в разы повысить свои шансы на получение работы.

Присоединяйтесь к сообществу профессиональных бухгалтеров!