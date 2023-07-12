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Информационные технологии

Гаджеты могут подорожать на 10% из-за курса доллара

Если курс доллара будет держаться на уровне 90-100 рублей, то электроника подорожает уже через несколько недель.
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Цены на электронику Apple и других брендов могут вырасти в среднем на 10%. Об этом пишут «Известия».

Поставщики компьютеров и смартфонов собираются повысить цены на продукцию из-за высокого курса доллара по отношению к рублю.

В июне 2023 года электронику закупали по курсу доллара в 75-80 рублей. Если доллар останется на уровне 90-100 рублей, то к концу августа гаджеты подорожают минимум на 10%.

Если динамика сохранится, то рано или поздно закупки и поставки товара будут производиться по новому курсу доллара, что отразится и на цене в магазинах. Пока можно сделать предварительный прогноз, что повышение составит 5-10%, — сказал директор сети re:Store Расим Лемберанский.

Стоимость смартфонов и компьютеров будет зависеть от курса валют, логистических издержек, доступности товара и от других внешних факторов.

В МТС и «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что штучные продажи смартфонов впервые превысили докризисный уровень. Во втором квартале 2021 года продали 6,4 млн устройств. За тот же период 2022 года пользователи купили меньше 4,45 млн смартфонов. С апреля по июнь 2023 года продажи составили 6,5 млн гаджетов.

По сравнению с первым кварталом 2022 года, в 2023 году поставки смартфонов Apple сократились на 30%.

В сентябре 2023 года выйдет новая модель iPhone 15, ее цена может вырасти на 15-20% от ожидаемой суммы или на 100-200 долларов дороже. При этом, предыдущая версия смартфона подешевеет до 10%.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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