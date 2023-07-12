Москва оказалась лишь на втором месте по уровню средней зарплаты в стране

В топ-5 регионов — лидеров по уровню средней зарплаты в России на 1 мая вошли Чукотка, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, пишут РИА Новости.
Из рейтинга, составленного ЦБ и Росстатом следует, что средняя зарплата на Чукотке составляет 154 900 рублей, в Москве — 141 900 рублей. В ЯНАО средняя зарплата составляет 138 000 рублей, в Магаданской области — 126 000 рублей, НАО — 112 800 рублей.
Меньше всего получают в Элисте, там средняя зарплата — всего 45 тыс. рублей.
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