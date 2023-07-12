Самозанятый может продавать права на РИД

Доход от реализации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности может облагаться в рамках НПД.

Все ограничения для самозанятых прописаны в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

В частности, в рамках НПД нельзя перепродавать товары, имущественные права, за исключением личного имущества.

С дохода от прав на РИД самозанятый может платить НПД, сообщает Минфин в письме от 09.06.2023 № 03-11-11/53431.

Ранее аналогичное разъяснение ведомство давало в письме от 07.04.2021 № 03-11-11/25526.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на РИД, в том числе продать по договору об отчуждении исключительного права.

Такая операция для самозанятых не запрещена.