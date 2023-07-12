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Маркетплейсы

Продавцы на Ozon смогут узнать обороты своих конкурентов

Маркетплейс запускает новую платную подписку. Селлеры смогут увидеть оборот и динамику продаж ближайших конкурентов за любой период времени.
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Подписка Premium Plus будет доступна с 17 июля.

В личном кабинете селлера, который оформит подписку, появится новый отчёт «Конкурентная позиция».

В нем будет виден оборот и динамика роста продаж как ближайших конкурентов,  так и лидера в категории товаров за выбранный период времени.

По мнению Ozon эти сведения помогут селлерам спланировать стратегию развития бизнеса и найти перспективные ниши с высоким потенциалом продаж. 

Зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите курс «Бухгалтер маркетплейса» и прокачайте свои навыки. Посмотреть бесплатный урок.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
    nlukina
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