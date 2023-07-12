Продавцы на Ozon смогут узнать обороты своих конкурентов

Маркетплейс запускает новую платную подписку. Селлеры смогут увидеть оборот и динамику продаж ближайших конкурентов за любой период времени.

Подписка Premium Plus будет доступна с 17 июля.

В личном кабинете селлера, который оформит подписку, появится новый отчёт «Конкурентная позиция».

В нем будет виден оборот и динамика роста продаж как ближайших конкурентов, так и лидера в категории товаров за выбранный период времени.

По мнению Ozon эти сведения помогут селлерам спланировать стратегию развития бизнеса и найти перспективные ниши с высоким потенциалом продаж.

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