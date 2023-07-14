ИП на ПСН тоже обязаны применять ККТ

При ведении бизнеса на ПСН можно не применять ККТ только при определенных видах деятельности.

Это такие виды деятельности как дошкольное и дополнительное образование, реконструкция или ремонт зданий, монтажные, электромонтажные, санитарно-технические и сварочные работы, разработка программного обеспечения и др.

Кроме того, освобождены от ККТ предприниматели, ведущие деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях.

При этом вместо кассового чека клиенту надо выдавать документ, подтверждающий факт расчета. В нем должны быть такие реквизиты как номер, дата, время и место осуществления расчета, ФИО и ИНН предпринимателя, сумма, наименование товаров (работ, услуг) и т.д.

В остальных случаях ИП на ПСН должны применять ККТ, сообщают налоговики.