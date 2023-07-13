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Персонифицированные сведения

Пошли отказы в приеме ПСФЛ за июнь

Налоговики стали придираться к ИНН в персонифицированных сведениях. Если раньше отчет проходил без ИНН сотрудника, то теперь идет отказ в приеме.
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Об этом рассказывают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, ПСФЛ за июнь можно вообще не сдавать, по мнению ФНС. Но большинство бухгалтеров, судя по результатам опроса на нашем сайте, сдают этот отчет.

Коллеги подтверждают, что им приходится пересдавать отчет, заполнив все ИНН сотрудников. А у кого-то ИНН заполнен, но налоговики утверждают, что он неверный и не принимают отчет.

Участники обсуждения пишут, что сдача ПСФЛ за июнь вообще не предусмотрена программой, ФНС и сдавая ее, бухгалтеры вносят путаницу в их полную неразбериху».

А у вас сдача ПСФЛ за июнь прошла нормально?

Комментарии

3
  • Логотип Silakova
    Silakova 59 минут назад

    Бухгалтер

    сдала, приняли

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 33 минуты назад

    Артем

    не сдаем

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 11 минут назад

    Главный бухгалтер

    рано ещё!

    пусть ждут - чем дольше ждут, тем радостнее встреча

    я их отчёта 7 месяцев жду - ничего со мну не случилось

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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