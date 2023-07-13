Пошли отказы в приеме ПСФЛ за июнь

Налоговики стали придираться к ИНН в персонифицированных сведениях. Если раньше отчет проходил без ИНН сотрудника, то теперь идет отказ в приеме.

Об этом рассказывают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, ПСФЛ за июнь можно вообще не сдавать, по мнению ФНС. Но большинство бухгалтеров, судя по результатам опроса на нашем сайте, сдают этот отчет.

Коллеги подтверждают, что им приходится пересдавать отчет, заполнив все ИНН сотрудников. А у кого-то ИНН заполнен, но налоговики утверждают, что он неверный и не принимают отчет.

Участники обсуждения пишут, что сдача ПСФЛ за июнь вообще не предусмотрена программой, ФНС и сдавая ее, бухгалтеры вносят путаницу в их полную неразбериху».

А у вас сдача ПСФЛ за июнь прошла нормально?