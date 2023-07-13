Индекс Мосбиржи сегодня поднялся выше 2900 пунктов — рекордный рост с 22 февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи в начале торгов четверга поднялся выше 2900 пунктов впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи.
К 10.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,21%, до 2903 пунктов. Одновременно с этим индекс РТС прибавил 0,17%, до 1006,83 пунктов.
Продолжить подъем индексу Мосбиржи, вероятно, поможет дальнейший рост акций компаний-экспортеров на слабом рубле, в особенности компаний нефтяного сектора, так как на рынке нефти сейчас также наблюдается позитив, сообщили в РБК.
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