Индекс Мосбиржи сегодня поднялся выше 2900 пунктов — рекордный рост с 22 февраля 2022 года

О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

Для меня многие годы остается загадкой атмосфера в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет. Зарплаты у АУП (у меня, в частности) не были очень высокими, но высококлассные специалисты не уходили на большие зарплаты. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?