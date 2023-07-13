В России мало семей с тремя и более детьми, поэтому льготы надо давать на тех, у кого детей двое

Предложение выдвинул Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди».
Как сообщает РИА Новости, Даванков отметил относительно небольшое количество семей с 3-мя и более детьми.
Семьи, где детей двое, испытывают финансовые трудности, поэтому и не торопятся поправлять демографию. Именно поэтому вице-спикер предлагает распространить статус многодетной на семью с двумя детьми.
Недавно мы писали о предложении выдавать отцам специальную карту, чтобы деньги с нее тратить на отдых с детьми. Новость вызвала бурную дискуссию.
Отцам хотят выдавать карту с лимитом в 2 тыс. рублей, чтобы они больше времени проводили с детьми
В Трибуне пользователи обсуждают новую идею депутатов начать выдавать отцам «Отцовскую карту» с 2 тыс. руб. для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей.
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