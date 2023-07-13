В России мало семей с тремя и более детьми, поэтому льготы надо давать на тех, у кого детей двое

Отцам хотят выдавать карту с лимитом в 2 тыс. рублей, чтобы они больше времени проводили с детьми

В Трибуне пользователи обсуждают новую идею депутатов начать выдавать отцам «Отцовскую карту» с 2 тыс. руб. для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей.