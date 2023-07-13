Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Многодетные семьи

В России мало семей с тремя и более детьми, поэтому льготы надо давать на тех, у кого детей двое

Татьяне Голиковой направлено предложение о признании многодетными семей с двумя детьми.
27

Предложение выдвинул Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди».

Как сообщает РИА Новости, Даванков отметил относительно небольшое количество семей с 3-мя и более детьми.

Семьи, где детей двое, испытывают финансовые трудности, поэтому и не торопятся поправлять демографию. Именно поэтому вице-спикер предлагает распространить статус многодетной на семью с двумя детьми.

Недавно мы писали о предложении выдавать отцам специальную карту, чтобы деньги с нее тратить на отдых с детьми. Новость вызвала бурную дискуссию.

Отцам хотят выдавать карту с лимитом в 2 тыс. рублей, чтобы они больше времени проводили с детьми

В Трибуне пользователи обсуждают новую идею депутатов начать выдавать отцам «Отцовскую карту» с 2 тыс. руб. для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей.

www.klerk.ru

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    43
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Бухгалтеры

    Бухгалтерам чаще других приходится задерживаться на работе. Из-за чего это происходит?

    Аналитики провели опрос и выяснили, что больше половины россиян (58%) за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. При этом, каждый четвёртый опрошенный (27%) отмечает, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.

    Бухгалтерам чаще других приходится задерживаться на работе. Из-за чего это происходит?
    47
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Подотчет, командировки

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте

    Подотчетные деньги всегда вызывают много вопросов — как правильно выдать, как отчитаться и в какие сроки. Еще больше вопросов возникает, когда деньги были переведены сотруднику на корпоративную карту. Расскажем о том, как составить авансовый отчет по корпоративной карте.

    Как составить авансовый отчет по корпоративной карте
    284
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС

    Если у человека есть регулярный храп, важно исключить синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Это задержки дыхания во сне из-за полного или частичного смыкания стенок глотки. Подробнее о них рассказывает ЛОР-врач DocMed Анна Кирпикина.

    Обструктивное апноэ сна. Иногда храп — не то чем кажется. Как бухгалтеру заподозрить СОАС
    8
    121
    Логотип eaborovkov
    eaborovkov
    Менеджмент

    Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт

    Привет! Меня зовут Боровков Евгений и я предприниматель. В этой статье я попробую вслух порефлексировать на тему необходимости стратегии для бизнеса. И нет, я их не продаю и даже не консультирую сам. Я просто внедрил стратегическое планирование в свой бизнес и… чуть не закрыл его.

    Как изменился мой бизнес после формирования стратегии и почему вам тоже стоит этим заняться. Личный опыт
    80
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY

    Разработчик fintech-решений LIFE PAY впервые на рынке интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс

    Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY
    67
    Логотип Клерк
    Клерк
    Ведение бизнеса

    Что выгоднее ИП или ООО / БухСтрим

    Этот выпуск мы посвятили очень важному вопросу, на который ищет ответ каждый бизнесмен перед тем, как начать свое дело. Когда выгоднее зарегистрировать ИП, а когда учредить общество с ограниченной ответственностью? Разработали удобный чек-лист, изучайте.

    96
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году

    Если вы являетесь гражданином России и у вас закончился срок действия водительского удостоверения, когда вы находитесь в Сербии, вам может потребоваться заменить их на местные документы.

    Как поменять просроченные российские водительские права в Сербии. Особенности обмена прав в 2023 году
    30
    Логотип Морозова Наталия
    Морозова Наталия
    Мотивация персонала

    О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

    Для меня многие годы остается загадкой атмосфера в компании, в которой я рулила финансами почти 20 лет. Зарплаты у АУП (у меня, в частности) не были очень высокими, но высококлассные специалисты не уходили на большие зарплаты. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?

    О корпоративном духе и мотивации сотрудников. Почему из одних компаний люди бегут, а из других не уходят годами?
    1
    139
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

    Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера
    140
    Читать еще