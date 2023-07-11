Отцам хотят выдавать карту с лимитом в 2 тыс. рублей, чтобы они больше времени проводили с детьми

В Трибуне пользователи обсуждают новую идею депутатов начать выдавать отцам «Отцовскую карту» с 2 тыс. руб. для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей.

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой (2 тыс.руб.) для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской». По мнению чиновников этих денег хватит для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей.

Идея выдавать такие карты возникла у вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, который читает, что роль отцов в нашей стране принижена. И его, как отца двоих детей такое положение дел не устраивает. В Трибуне пользователи активно обсуждают этот вопрос. Подключайтесь!