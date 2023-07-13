Объем переводов в страны ближнего зарубежья упал в три раза. Эксперты говорят для этого есть три причины

В мае 2023 года в эти страны сумма переводов составила 625,9 млн долларов, сообщает РБК.
При этом эксперты отмечают три причины для снижения суммы переводов:
часть россиян, покинувших страну, вернулись в РФ;
другие граждане уже вывели накопления;
третьи оказались в ситуации, когда не могут совершать переводы из-за ограничений, установленных банками.
Больше всего сократился объем переводов в Грузию — на 55% по сравнению с маем 2022 года — до 154,7 млн. долларов. А вот переводы в Армению все еще пользуются популярностью, их объем продолжает расти, хоть и замедленными темпами.
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