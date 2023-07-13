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Общество

Самовыгул собак и кошек запретят: Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон об ответственном обращении с животными

Свободный выгул будет возможен только в специально отведенных для этого местах, разрешенных местной администрацией.
176

Как сейчас звучит п.п. 1 п.5 стать 13 закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными…”:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

В законопроекте, принятом в третьем чтении Госдумой, пункт существенно меняется:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;

То есть если ранее ограничения касались отдельных мест, то теперь самовыгул запрещен вообще везде.

Обратите внимание, что закон № 498-ФЗ временно не распространяется на новые регионы (Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области), он вступит в силу на этих территориях с 1 января 2028 года.

Комментарии

12
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 53 минуты назад

    Ну про собак не знаю, а вот кошки точно этот закон соблюдать не будут 

    • Логотип kasandra851
      kasandra851 43 минуты назад

      Особенно деревенские:)

      • Логотип Ольга Буряк
        Ольга Буряк 27 минут назад

        Особенно деревенские:)

        у меня кот хоть и городской, но обитает в частном секторе....он точно не поймёт меня, когда придётся тусить дома только😂))) 

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 49 минут назад

    Ирина

    Интересуюсь, а этот закон будет распространятся только на домашних животных? а на бездомных как?

    • Логотип IriEro
      IriEro 28 минут назад

      Ирина

      А бездомных будут отстреливать. В СМИ всё чаще появляются публикации с рассказами о нападениях на людей, общество понемногу готовят к мысли, что отстрел - это достаточно гуманный способ предотвращения таких нападений в будущем. В каком-то смысле сейчас ответственность за ситуацию перекладывают на власти регионов, а значит, есть возможность, что изменения в законодательство постепенно будут проталкивать "снизу".

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 1 минуту назад

        Главный бухгалтер

        В каком-то смысле сейчас ответственность за ситуацию перекладывают на власти регионов, а значит, есть возможность, что изменения в законодательство постепенно будут проталкивать "снизу".

        будут губернаторов отстреливать?

  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 46 минут назад

    Жанна

    как они собираются объяснять бродячим собакам, как доехать до того места, где выгул разрешен органом местного самоуправления?

  • Логотип Крупская
    Крупская 34 минуты назад

    Наталья

    И как вообще соблюсти положения данного закона в отношении кошек в деревнях, к примеру? Привязать на шлейку  и пусть гуляет вдоль забора? Так это жестокое обращение с животными...

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 16 минут назад

    Нет

    Котам прямой смысл в Донецк эмигрировать.

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 33 секунды назад

      А через 5 лет в Египет?

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