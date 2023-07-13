Самовыгул собак и кошек запретят: Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон об ответственном обращении с животными

Как сейчас звучит п.п. 1 п.5 стать 13 закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными…”:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
В законопроекте, принятом в третьем чтении Госдумой, пункт существенно меняется:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;
То есть если ранее ограничения касались отдельных мест, то теперь самовыгул запрещен вообще везде.
Обратите внимание, что закон № 498-ФЗ временно не распространяется на новые регионы (Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области), он вступит в силу на этих территориях с 1 января 2028 года.
Комментарии12
Ну про собак не знаю, а вот кошки точно этот закон соблюдать не будут
Особенно деревенские:)
у меня кот хоть и городской, но обитает в частном секторе....он точно не поймёт меня, когда придётся тусить дома только😂)))
Ирина
Интересуюсь, а этот закон будет распространятся только на домашних животных? а на бездомных как?
Ирина
А бездомных будут отстреливать. В СМИ всё чаще появляются публикации с рассказами о нападениях на людей, общество понемногу готовят к мысли, что отстрел - это достаточно гуманный способ предотвращения таких нападений в будущем. В каком-то смысле сейчас ответственность за ситуацию перекладывают на власти регионов, а значит, есть возможность, что изменения в законодательство постепенно будут проталкивать "снизу".
Главный бухгалтер
будут губернаторов отстреливать?
Жанна
как они собираются объяснять бродячим собакам, как доехать до того места, где выгул разрешен органом местного самоуправления?
Наталья
И как вообще соблюсти положения данного закона в отношении кошек в деревнях, к примеру? Привязать на шлейку и пусть гуляет вдоль забора? Так это жестокое обращение с животными...
Нет
Котам прямой смысл в Донецк эмигрировать.
А через 5 лет в Египет?