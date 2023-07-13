Самовыгул собак и кошек запретят: Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон об ответственном обращении с животными

Свободный выгул будет возможен только в специально отведенных для этого местах, разрешенных местной администрацией.

Как сейчас звучит п.п. 1 п.5 стать 13 закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными…”:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

В законопроекте, принятом в третьем чтении Госдумой, пункт существенно меняется:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;

То есть если ранее ограничения касались отдельных мест, то теперь самовыгул запрещен вообще везде.

Обратите внимание, что закон № 498-ФЗ временно не распространяется на новые регионы (Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области), он вступит в силу на этих территориях с 1 января 2028 года.